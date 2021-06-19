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وفد من أعضاء مجلس النواب يزور شركة النصر للكيماويات الوسيطة "صور"

07:03 م السبت 19 يونيو 2021
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كتب- محمد سامي:

استمرارًا للمتابعات الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تدعم الاقتصاد الوطني، زار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء من مجلس النواب، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش.

وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من (4000) عامل من شباب الخريجين في مختلف التخصصات ومن جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير (20000) فرصة عمل غير مباشرة.

كما تفقد أعضاء مجلس النواب شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وأشادوا فيها بدور الشركة في تلبية إحتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر.

أعضاء مجلس النواب شركة النصر للكيماويات الوسيطة دعم الاقتصاد محمد زكي محمد فريد القوات المسلحة

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