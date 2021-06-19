تفقده رئيس الوزراء.. 20 صورة ترصد "القطار الكهربائي الخفيف"

كتب- محمد سامي:​

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، اليوم السبت، من محطة عدلي منصور، مرورًا بمدن شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية.

وتابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الـ3 من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والتي تشمل محطات: العاصمة الإدارية 3، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية، والمحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع، وخلال ذلك أكد وزير النقل أنه تم التأكيد على تحالف "أفيك/كريك"، المشرف على المشروع، ضرورة سرعة استكمال جميع التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها، تمهيدا للبدء في تركيب الأنظمة واختبارها، خاصة أن المحطات قاربت على الانتهاء، كما أن مسار المشروع سيكون جاهزًا بنهاية هذا الشهر، استعدادًا لوصول قطارين نهاية يوليو المقبل، تمهيدًا للبدء في اختبارها، وبدء التشغيل التجريبي لها، كما تم التأكيد على أن تتم جميع هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات، على أن يتم التشغيل التجريبي، حيث سيتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الأولى والثانية في أكتوبر من هذا العام.

وخلال الجولة، أشار وزير النقل إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن: العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الـ3 للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) في المحطة المركزية، ومع "مونوريل" العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

كما نوه وزير النقل خلال التفقد إلى ما وجه به الرئيس السيسي، بشأن ضرورة مد مسار القطار الكهربائي LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، لخدمة المواطنين القاطنين بمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة، بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2 و3 و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان، حيث يبدأ المسار من محطة عدلي منصور، ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل: الأولى، من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1)، والثانية، من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، والثالثة، جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية و1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

وأضاف الوزير أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "RATP DEV"، مؤكدا أنه كان من الضروري تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ، ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.