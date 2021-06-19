رئيس الوزراء يتفقد مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام - العاصمة الجديدة"

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، ورافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة النقل والشركات المنفذة.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، انطلاقًا من الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه المنظومة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، والتي سيتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها"، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف "LRT"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس"، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي.

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لعدد من محطات مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والتي بلغت نسبة تنفيذها 88%؛ بدأها بتفقد أعمال محطة العبور، ومتابعة أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، وما تشمله من أعمال تتعلق بالبازلت، والفلنكات، والقضبان، وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال في عدد من القطاعات، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الورشة المخصصة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تضم 26 مبنى، وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

وخلال جولته أيضا، تفقد رئيس الوزراء كوبري "جنيفة"، وهو أحد كبارى مشروع القطار الكهربائي الخفيف؛ حيث أشار وزير النقل إلى أن المشروع يشتمل على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وهي: كباري: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، مضيفًا أن المشروع يشتمل كذلك على إقامة 7 كباري LRT "كبارى مسار"، شارحا الموقف التنفيذى الخاص بها؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس، فيما بلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها، وهي كباري: الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكي1و2، بنسبة 99%، وجار تنفيذ كباري العاصمة 1، والعاصمة 2، والتي من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذها قريباً.

كما نوه المهندس كامل الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يتضمن كذلك إقامة 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذ أعمالها بنسبة100%، وهي: نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان LRT ؛ الأول نيو هليوبوليس، والثانى بدر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع "مدني – تشطيبات" بلغت 88 %.