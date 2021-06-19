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الرئيس السيسي يناقش تطورات مشاركة القوات المسلحة في مبادرة "حياة كريمة"

05:17 م السبت 19 يونيو 2021
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(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ناقش خلال الاجتماع آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في كافة القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأكد الرئيس أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقًا للمخطط الزمني، ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي محمد زكي محمد فريد

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