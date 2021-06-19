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وزير الإسكان يتفقد تشطيب الواجهات لـ15 برجاً بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

03:22 م السبت 19 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

عقب وضع لحجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد الوزير، المسجد الجاري الانتهاء من تنفيذه بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات.

كما تفقد وزير الإسكان أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أنه جار أيضا بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور السابع.

العلمين الجديدة أبراج الداون تاون عاصم الجزار وزير الإسكان المنطقة الشاطئية تشطيب الواجهات

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