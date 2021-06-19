طلب إحاطة بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة في "فوه"

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس- مطوبس- فوه.

وأوضحت أبو السعد، خلال طلبها الذي تقدمت به اليوم السبت، أنه قد صدر القرار رقم 812 لسنة 2014 باعتبار طريق من رافد أبو الروس- مطوبس من أعمال المنفعة العامة بطول 16 كم وبعرض 21 م، يشتمل الطريق على حارتي مرور بكل اتجاه وجزيرة وسطى من الجانبين، ويشمل كباري علوية وسطحية وعدايات صرف وري.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الربط لشبكة الطرق بين المحافظات ونقل الحركة مباشرة بين غرب كفر الشيخ وشرق البحيرة والطريق الدولي الساحلي، وخدمة المزارع السمكية والأراضي الزراعية وسهولة نقل منتجاتها، مُشيرة إلى أنه رغم قيام جهاز تعمير الساحل الشمالي بإيداع ثمن الأراضي الزراعية وإيجارها عن العام الزراعي 2019/2020 بمديرية المساحة بكفر الشيخ، فإن مديرية المساحة تتعنت ولم تقم بصرف ثمن الأراضي وإيجارها للملاك، بحجة أنه أثناء التنفيذ وجدوا زيادات في الطريق، ولم يتم صرف ثمن الأراضي وإيجارها إلا بعد أن يتم عمل استدراك للقرار سالف الذكر والصادر من رئيس الوزراء للمساحات الزائدة.

وأكدت البرلمانية أنه لم يحصل أصحاب الأراضي على الثمن على الرغم من أن هناك خطابًا صادرًا من مديرية المساحة بكفر الشيخ مؤرخ 14/2/2021 يفيد أنه سوف يتم البدء في الإجراءات الفنية وإجراءات نزع الملكية، وحتى تاريخه لم ينفذ شيء!

وطالبت النائبة الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها:

• إصدار قرار رئيس الوزراء باستدراك المساحات الزائدة في طريق مشروع رافد أبو الروس- مطوبس- فوه المرحلة الثانية.

• سرعة صرف ثمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب القرار سالف الذكر وإيجارها عن العام الزراعي 2019/2020.