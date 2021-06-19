يحقق جودة الحياة.. وزير الإسكان يضع حجر أساس أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة



كتب- محمد عبدالناصر:

وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الجزار، أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وعلى هامش الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، قال وزير الإسكان: نحتفل اليوم ونوثق حدثا هاما في تاريخ النهضة العمرانية المصرية الحديثة، وهو وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، حيث احتفلنا ووثقنا أمس الأول الخميس، انتهاء أعمال الهيكل الخرساني لأطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهى فى المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.

وأضاف وزير الإسكان، أن وضع حجر الأساس اليوم، لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، هو أكبر دليل على أن التنمية التى تنفذها الدولة في مدينة العلمين الجديدة، ليست فقط مشروعات عملاقة في منطقة الشريط الساحلي، بل هناك مشروعات كبيرة وعملاقة فى عموم المدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً: سنظل نعمل ونبني ونعمر بلدنا، ونقدم للمصريين المنتج العمراني، الذي يحقق جودة الحياة، ويتماشى مع النهضة العمرانية المصرية الحديثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد الوزير أن مدينة العلمين الجديدة، هى باكورة المدن الجديدة في الساحل الشمالى، ولها دور في جذب الكثافات السكانية، وخلال الفترة المقبلة سنضع حجر الأساس لمجموعة أخرى من المشروعات التنموية بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان سبق أن شهد نهاية الأسبوع الماضي، الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.