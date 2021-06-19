5 مشروعات بـ10 مدن.. ما أنواع الشقق التي ستطرحها الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب العديد من راغبي الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري، إعلان البنك المركزي عن تفعيل المبادرة الجديدة بفائدة 3% رسميًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه قيادات البنك المركزي بضرورة بلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.

ويتساءل راغبو الحصول على شقة ما هي المشروعات التي ستطرحها وزارة الإسكان، خلال الفترة المقبلة بعد تفعيل مبادرة التمويل العقاري، والتي جاءت على النحو التالي:

المشروع الأول الذي سيتم طرحه هو الإسكان المتوسط، وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق سيطرح أول إعلان متوافقا مع مبادرة التمويل العقاري الجديدة بـ3% لمتوسطي الدخل بمساحات 100 و110 و120 مترا، على أن يكون التسليم خلال 3 سنوات.

وكانت وزارة الإسكان طرحت المرحلة الأولى من هذا المشروع لأول مرة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" نهاية العام الماضي.

حيث تواجدت الشقق في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة- مدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، وصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، وهذه الأسعار والمقدمات للمشروع وقت طرح المرحلة الأولى نوفمبر الماضي.

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المشروع الثاني:

ثاني المشروعات التي سيطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي هو شقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، والذي سيتواجد بمدن الصعيد ومدن وجه بحري، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

ويصل الدخل الشهري الخاص بالحجز في الإسكان الاجتماعي، أن يكون الحد الأدنى 1500 جنيه، بينما الحد الأقصى للأعزب 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة شهريا.

كما يشترط المشروع أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، لا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، كما لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ولا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

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كما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية عددا من المشروعات متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري، وهي مشروع (سكن مصر وجنة ووحدات العاصمة الإدارية).

المشروعات التي ستطرحها الهيئة ستكون وفقا لمبادرة التمويل العقاري الـ3% والـ8%، حيث يحدد ذلك سعر الوحدة والحد الأقصى لمبادرة التمويل العقاري والذي يصل لمليون و400 ألف في المبادرة الجديدة التي سيعلن عنها البنك المركزي، لكن في المبادرة القديمة كان الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.250 مليون جنيه.