بيانات رسمية لكورونا في مصر: زيادة ملحوظة بالتعافي.. واستقرار الوفيات

كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات ووفيات كورونا انخفاضها التدريجي في مصر، وصولًا إلى مستوى الـ500 حالة، بعد تجاوز ذروة الموجة الـ3 للجائحة رسمياً.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 589 حالة إيجابية جديدة بكورونا، و31 حالة وفاة، بنهاية أمس الجمعة.

وهبطت أعداد الحالات الإيجابية التي توثقها وزارة الصحة إلى ما دون الألف إصابة منذ بداية الشهر الجاري، لأول مرة منذ نهاية أبريل، الذي شهد حينها بدء تصاعد الأعداد تدريجياً حتى الوصول إلى ذروة الموجة الـ3 منتصف مايو بتسجيل 1203 حالات.

ودفع هذا الانخفاض إلى تحسن المؤشرات الوبائية للفيروس، إذ ارتفع مؤشر التعافي مدفوعًا بانخفاض الإصابات ليصل إلى 74.1%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.7%، بعدما أعلنت الوزارة وفاة 31 حالة، أمس، ليصل مجموع ضحايا الوباء إلى 15791.

وهذه الأعداد هي التي تسجلها وزارة الصحة فقط، فيما يلجأ كثير من المصريين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة لتشخيص حالاتهم ولا يُسجل هؤلاء ضمن الإحصاء الرسمي.