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لا يوجد أخطر من قضايا المياه.. "عربية النواب" تشيد بالتوافق العربي بشأن سد النهضة

01:15 م السبت 19 يونيو 2021
لا يوجد أخطر من قضايا المياه.. "عربية النواب" تشيد بالتوافق العربي بشأن سد النهضة

سد النهضة

كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن التوافق العربي الكامل للتحرك نحو مجلس الأمن بداية لصحوة ورؤية عربية موحدة؛ لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه الأمة العربية .

وأكد أباظة، في بيان له أصدره اليوم السبت، أن الاجتماع الوزاري العربي غير العادي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، واعتمد قرارًا جديدًا يتضمن عددًا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، يتطلب من مجلس الأمن الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل قيامه بمسؤولياته التاريخية تجاه ملف سد النهضة؛ لمواجهة التعنت الإثيوبي .

وتابع وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بأنه من المعروف أن مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أنه لا يوجد أخطر من قضايا المياه؛ وفي مقدمتها ملف سد النهضة تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مطالباً مجلس الأمن بسرعة التدخل للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

مجلس النواب سد النهضة جامعة الدول العربية اثيوبيا مياه النيل

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