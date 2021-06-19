"الزراعة": بدء تكويد المزارع والكيانات التصديرية.. وإعداد منظومة جديدة لتتبع الصادرات

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحجر الزراعي سوف يبدأ بتكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى؛ نظرًا لقرب الموسم التصديري له، مشيرًا إلى أنه تم إعداد منظومة جديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتي تعتمد على تكويد كل المزارع التصديرية تدريجيًّا وفقًا للموسم التصديري لكل محصول، وطبقًا لأولوية المحاصيل المهمة تصديريًّا.



جاء ذلك خلال تلقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا، اليوم السبت، من د.أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، يفيد البدء في الإعلان عن تولي مسؤولية تكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري اللازم لذلك.



وأضاف القصير أن المنظومة الجديدة تضمن قيام المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام بكل اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، وتعتمد على استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS) في تحديد مساحات المزارع وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير من كل مزرعة بكل دقة، وكذلك تتبع الشحنات المصدرة بدءًا من المزرعة حتى وصولها إلى البلد المستورد.



وأكد العطار أن المنظومة الجديدة تساعد صغار المصدرين وتمكنهم من تكويد مزارعهم؛ للتصدير دون الحاجة إلى الحصول على شهادات "الجلوبال جاب" التي تكلف المُصدر الصغير مبالغ كبيرة تجعله يخرج من المنافسة؛ حيث يتولى الحجر الزراعي، وفقًا للمنظومة الجديدة، القيام بالرقابة على تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة على كل المزارع التصديرية أيًّا كانت مساحتها؛ مما يصب في مصلحة كل فئات المصدرين.



وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن كل الإجراءات والخطوات التي تشملها المنظومة الجديدة للتتبع والتكويد سوف يصدر بها قرار وزاري قريبًا.