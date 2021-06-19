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وفاة راكب سوداني الجنسية قبل سفره من مطار القاهرة

11:51 ص السبت 19 يونيو 2021
وفاة راكب سوداني الجنسية قبل سفره من مطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب سوداني الجنسية، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

قالت مصادر مطلعة بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة تاركو، الرحلة المتجهة إلى الخرطوم، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب "مضوي .ع .ص" 49 عاما سوداني الجنسية، تم استدعاء الدكتورة إلهام محمود طبيبة الحجر الصحي، التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الراكب، وذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتبين أنه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم نقل جثمانه بمعرفة مؤمن عادل مصطفى، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وفاة راكب سوداني مطار القاهرة طائرة شركة تاركو

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