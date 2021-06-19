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تحرك جديد من محافظة القاهرة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

11:12 ص السبت 19 يونيو 2021
تحرك جديد من محافظة القاهرة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

بدأت أحياء بمحافظة القاهرة في إعلان نتيجة طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها مواطنو العاصمة لتقنين أوضاع مخالفاتهم.

وقال مصدر لمصراوي إن الأحياء بدأت في إبلاع المواطنين بنتيجة طلباتهم قبولا أو رفضا؛ ليستكمل من قبل طلبه إجراءات إتمام التصالح، وبالنسبة للطلبات المرفوضة يمكن لأصحابها التظلم على القرار وفقا لأحكام القانون.

يأتي ذلك في إطار العمل بأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020.

ووفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة التنمية المحلية فقد تم فحص 38 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، تم قبول 33 ألف طلب منهم ورفض 5 آلاف.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة في القرى على مستوى الجمهورية، ولكن ذلك لا ينطبق على المدن.

مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء محافظة القاهرة تقنين الأوضاع

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