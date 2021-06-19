القوى العاملة: تعيين 335 شابا وإصدار 500 رخصة مزاولة المهنة بأسوان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 335 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابا من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 964 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 580 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها وتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان: إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وقال محمد عبدالوهاب، مدير المديرية بهذا الخصوص في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، إنه تم صرف 105 آلاف جنيه لـ 45 عاملا غير منتظم كرعاية اجتماعية، و15 ألفا و 341 جنيها رعاية صحية لـ 24 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 189 منشأة (دوري نهاري) وعمل 19 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 162 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوى عمالية، وعمل ندوة توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة، وإعادة التفتيش على 45 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وحفظ شكوى أخرى، وتبقى 9 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم والعزيمة، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ 500 عامل.

أما في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 33 متدربة على التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 20 متدربا على مهنة التبريد والتكييف، بمركز تدريب المحمودية بأسوان.



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