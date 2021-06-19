سد النهضة| عضو باللجنة الفنية يكشف موقف مصر التفاوضي قبل أيام من الملء الثاني

​كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية المعنية بمفاوضات سد النهضة، إن بعض الدول تتحرك لتوقيع اتفاقية جزئية أو مرحلية على أن يستكمل الباقي من خلال المفاوضات، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بهذه العروض حتى الآن، حيث تتمسك بـ"اتفاق قانوني شامل خاص بالملء والتشغيل، يحفظ حقوق مصر المائية، ويتيح لإثيوبيا استكمال مشروعها".

وأضاف الظواهري، في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي" حول التحركات المصرية: "أن هناك اتصال بعدد من الدول المهتمة بحل الخلاف"، لافتًا إلى أن القاهرة تتحرك بشكل جاد من خلال زيارة وزيري الخارجية والري للخرطوم. والتي نتج عنها توحيد الرؤى والأهداف خلال الجلسة الطارئة لجامعة العربية، وقبلها تقديم مذكرة لمجلس الأمن.

وتابع عضو اللجنة الفنية أن الملء الذي تسعى إليه إثيوبيا هو ملء سياسي، ولا توجد مشكلة فيه، ويمكننا في القاهرة التعامل معه، مؤكدًا أن الخرطوم هي الأكثر تضررًا، وهذا لا يعني عدم تأثرنا: "نستطيع التعامل مع العجز المتوقع، وندعم مخاوف الخرطوم".

وأشار الظواهري إلى أن الحديث عن قبول الأمر الواقع وعن وجود خلافات في الرؤى مع الجانب السوداني "غير صحيح"، مؤكدًا أنه على العكس، مصر والسودان لديهما تنسيق كبير وفقًا لرؤية كل دولة.

كانت المفاوضات المباشرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي توقفت بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ 6 إبريل الماضي، حيث عقدت آخر مرة في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

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