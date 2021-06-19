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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 76 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

05:00 ص السبت 19 يونيو 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 76 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 76 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، أبوجا، دبي، اسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، بروكسيل، برلين، ميونخ، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمان، الشارقة، أديس آبابا، عنتيبي، موسكو، فيينا، ميلانو، جوهانسبرج)، و19 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية فيروس كورونا

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