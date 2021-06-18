Masrawy logo white

مطار مطروح يستقبل أولى الرحلات الجوية من كازاخستان

11:26 م الجمعة 18 يونيو 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة ''SCAT''، والقادمة من مطار أستانا بدولة كازاخستان، والتي كانت تحمل على متنها 183 راكبًا، لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء مطروح.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة فور وصولها بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتيسير إجراءات الوصول، والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

كازاخستان الرحلات الجوية مطار مرسى مطروح شركة SCAT

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
591

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

609

متعافون اليوم

275601

إجمالي الإصابات

15760

إجمالي الوفيات

203802

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا