مطار مطروح يستقبل أولى الرحلات الجوية من كازاخستان

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة ''SCAT''، والقادمة من مطار أستانا بدولة كازاخستان، والتي كانت تحمل على متنها 183 راكبًا، لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء مطروح.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة فور وصولها بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتيسير إجراءات الوصول، والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

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