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نائب وزير الثقافة الروسي تزور متحف الحضارة في الفسطاط

10:52 م الجمعة 18 يونيو 2021
نائب وزير الثقافة الروسي تزور متحف الحضارة في الفسطاط

جانب من الزيارة

(مصراوي):

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نائبة وزير الثقافة الروسي أولجا ياريلوفا، على هامش زيارتها لمصر في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا 2021/2022، تنفيذًا لاتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة.

وتضمنت الزيارة جولة داخل المتحف وقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، لمشاهدة ما يضمه من قطع أثرية متميزة.

وأعربت نائبة وزيرة الثقافة الروسي عن إعجابها بأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية، والتي تروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى تطوير نظام العرض المتحفي المتميز للمتحف والمدعم بالتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن نائبة وزير الثقافة الروسي زارت صباح اليوم منطقة آثار اهرامات الجيزة شاهدت خلالها هرم الملك خوفو من الداخل ومنطقة أبو الهول والبانوراما.

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