رئيس جهاز "أكتوبر الجديدة": صب خرسانة خزان مياه سعة 20 ألف م3 غرب المطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، صب الخرسانة المسلحة بكمية (2600 م3) لخزان محطة رفع المياه سعة 20 ألف متر مكعب بمنطقة غرب المطار، تحت إشراف المهندس أيمن صبحي، نائب رئيس الجهاز.

وأضاف عبدالمقصود، أنه جار الانتهاء من تنفيذ خط المياه قطر 800 مم والمغذي للمنطقة الصناعية والميناء الجاف، والانتهاء من خط الصرف العاجل قطر 630 مم للربط على محطة المعالجة الغربية لصرف محطة رافع الإسكان الاجتماعي.​