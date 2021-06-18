Masrawy logo white

توجيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين بشأن تأشيرات الدخول إلى إثيوبيا

10:07 م الجمعة 18 يونيو 2021
توجيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين بشأن تأشيرات الدخول إلى إثيوبيا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، إنها تلقت تعليمات عاجلة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا، بوقف العمل مؤقتًا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية، لجميع الركاب المسافرين إلى مطار آديس أبابا.

وأضافت مصر للطيران، اليوم أن التعليمات تبدأ التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل اليوم 18 يونيو، مشيرة إلى أن على الركاب ضرورة اتباع الإجراءات الصحية، وضوابط السفر التي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com.

شركة مصر للطيران إثيوبيا مطار آديس أبابا تأشيرات إثيوبيا

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية: كلمة "شيخ" استبيحت وأصبحت تطلق على غير المؤهلين

كورونا.. لحظة بلحظة

591

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

609

متعافون اليوم

275601

إجمالي الإصابات

15760

إجمالي الوفيات

203802

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تتراجع 43 جنيها في أسبوع.. ماذا حدث؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا