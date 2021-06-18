توجيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين بشأن تأشيرات الدخول إلى إثيوبيا

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، إنها تلقت تعليمات عاجلة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا، بوقف العمل مؤقتًا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية، لجميع الركاب المسافرين إلى مطار آديس أبابا.

وأضافت مصر للطيران، اليوم أن التعليمات تبدأ التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل اليوم 18 يونيو، مشيرة إلى أن على الركاب ضرورة اتباع الإجراءات الصحية، وضوابط السفر التي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com.