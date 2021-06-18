"العبور الجديدة": إزالة 4 مبان مخالفة في مدينة الأمل

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تنفيذ حملة لإزالة 4 مبان مخالفة بنطاق مدينة الأمل بخطى 10، 11 شمال وخطى 4،3 لمخالفة البناء بدون تراخيص، موضحًا أن المخالفات تمثلت في مصنع طوب بمساحة 5000م محاط بسور من الطوب الأبيض، ومبنى عبارة عن أعمدة دور أرضى بمساحة 2000م، ومبنيين على قطعتي أرض بمساحة 5000م محاطة بسور من الطوب الأبيض وبهما عدد من الغرف.

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أصحاب قطع الأراضي في نطاق المدينة، بالالتزام بالاشتراطات البنائية المتبعة وعدم القيام بأية أعمال بناء إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة، واستصدار التراخيص اللازمة للبناء، مؤكداً أنه سيتم التصدى للعشوائية بكل حسم وقوة وعدم السماح بمخالفة القانون.​