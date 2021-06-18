حدث في 8 ساعات| موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية.. وحقيقة وظائف هيئة قناة السويس

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها شهد وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد - 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية، الحكومة تعلن خطة تأمين الامتحانات، والأرصاد تحذر من نشاط الرياح.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: