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حدث في 8 ساعات| موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية.. وحقيقة وظائف هيئة قناة السويس

08:08 م الجمعة 18 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية.. وحقيقة وظائف هيئة قناة السويس

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها شهد وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد - 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية، الحكومة تعلن خطة تأمين الامتحانات، والأرصاد تحذر من نشاط الرياح.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 الطريق الدائري مجلس الوزراء سكر التموين هالة زايد قناة السويس مصطفى مدبولي أرقام جلوس الثانوية العامة السيسي

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