"الثقافة": فتح تحقيق فوري في قتل "قطة المهرجان".. وإحالة مسئولين للتحقيق

(مصراوي):

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحويل المسئولين بدار الأوبرا إلى التحقيق، ووجهت بإجراء تحقيق عاجل في واقعة قتل القطة المعروفة إعلاميًا بـ"قطة المهرجان"، ومتابعة نتيجة التحقيقات أول بأول.

وأشارت عبدالدايم، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى التزام وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.

وأوضحت أن من سيثبت إدانته أو تورطه سينال العقاب طبقًا للقانون وسيتم محاسبتة وردع المخطئ فورًا حتى لا يتكرر هذا الأمر.

يأتي ذلك عقب ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام بشأن تعامل الأوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير آدمية، وتسميمهم.​