بالصور- "الزراعة" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر

كتب- أحمد مسعد:

شاركت وزارة الزراعة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرئاسة الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لإتفاقية مكافحة التصحر بالإحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، تحت شعار: "إصلاح النظم الإيكولوجية.. الأراضي.. التعافي.. (أرض سليمة لإعادة البناء علي نحو أفضل) بحضور كل من الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، ومدير مكتب الأكساد بالقاهرة، والدكتور سعد موسي المشرف العام علي الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور صفي الدين متولي- نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية ونخبة من أساتذة المركز.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بإن إصلاح النظم البيئية المتدهورة يعمل على التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية ويعزز من المقومات الطبيعية التي تزيد من قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية والحالات المناخية الحادة والحرجة كالجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية.

وأضاف زغلول، أن مكافحة التصحر في الوقت نفسه إلى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض النباتية والحيوانية التي هي مصدر الغذاء للبشرية، كما يؤدي عدم المضي قدمًا بفاعلية وبشكل عاجل لمكافحة التصحر على المستوى العالمي قد يؤدي إلى تهديد بقاء البشرية وإعمار كوكب الأرض بشكل كبير، لافتًا إلى أن إستصلاح الأراضي يساهم بشكل كبير في التعافي الاقتصادي بعد زوال جائحة "كوفيد-19" فالاستثمار في استصلاح الأراضي يعمل على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نتائج اقتصادية كبيرة تعود بالنفع على النساء والشباب وتضمن مستقبلاً أفضل وواعدً للمجتمعات حول العالم.

ولفت خليفة، إلى ضرورة القيام بالكثير، كما يؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 % سنويًا.

وشدد على أهمية العمل بشكل عاجل لتغيير هذه الاتجاهات. فحماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعدنا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي.

الجدير بالذكر أن هذا الإحتفال ضمن الوفاء بالالتزامات القومية التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) على الدول الأعضاء بها على مستوى العالم.​