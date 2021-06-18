وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة " رعد - 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية - صور وفيديو

كتب - محمد سامي:

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة ( رعد - 5) بالذخيرة الحية، والتى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية.

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة ( رعد – 5 ) بالذخيرة الحية ، والتى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة

وبدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة ، وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة الجوية لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم ، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية ، كما قامت العناصر المدرعة والميكانيكية بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة ، وقام القائد العام للقوات المسلحة بفرض عدد من المواقف الطارئة للقوات المشتركة بتغيير أهداف الرمى وتم إصابتها بدقة وكفاءة عالية ، أظهرت المرحلة المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات .

وفى نهاية المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية فى تنفيذ كافة المهام التى تُوكل إليهم ، وأشار إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التى ترتبط بأمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى القدرة على التعامل مع كافة التحديات الداخلية و العدائيات الخارجية لمختلف القضايا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى تُوكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وكانت المراحل الأولى للمناورة قد تضمنت تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية بواسطة عناصر من القوات الخاصة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وعودة الحياة إلى طبيعتها .

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مرحلة دفع القوة الرئيسية وإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتحقيق المهمة المباشرة ، حيث تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة .

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالمناورة في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المناورة ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والاحترافية في الأداء والثقة العالية بالنفس، الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.