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الثانوية الأزهرية 2021.. كيفية الإبلاغ عن شكاوى الامتحانات

12:34 م الجمعة 18 يونيو 2021
الثانوية الأزهرية 2021.. كيفية الإبلاغ عن شكاوى الامتحانات

الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، لتلقي شكاوى امتحانات الشهادة الثانوية، التي تبدأ غدا السبت، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، بجميع أنحاء الجمهورية.

وخصص الأزهر الشريف، رقمي واتس آب للتواصل مع المسئولين حول شكاوى طلاب الشهادة الثانوية من الامتحانات، وهما كالتالي:

1 ـ 01002077995 مكتب وكيل الأزهر.

2 ـ 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأكد الأزهر الشريف، أنه يتم تلقي الشكاوى إلكترونيا في سرية تامة، مع ضرورة إرسال ما يثبت هوية مقدم الشكوى.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن قطاع المعاهد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة للامتحانات، موضحا أن إجمالى عدد طلاب الثانوية هذا العام يبلغ 113 ألف و 800 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 187 طالبًا بالشعبة العلوم الإسلامية.

وأوضح "عبد العظيم"، أنه تم زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

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