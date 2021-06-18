بعد إعلان إطلاقها.. 10 معلومات عن الجامعات الأوروبية في مصر

عقدت الجامعات الأوروبية في مصر، مؤتمرًا صحفيًا بحضور سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، للإعلان عن انطلاق مشروع الجامعات الأوروبية في مصر، بمقرها بالعاصمة الإدارية.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الجامعات الأوروبية على النحو التالي:

1- أنشئت الجامعات الأوروبية طبقًا للقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للقانون 162 لسنة 2018.

2- يضم مجلس إدارة الشركة المالكة لمشروع الجامعات الأوروبية مجموعة من العلماء وأساتذة الجامعات الذين لهم خبرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتقلد بعضهم رئاسة أعرق الجامعات الحكومية والخاصة في مصر وهم: "الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور محمود هاشم رئيس الجامعة الألمانية السابق"، وكذلك الدكتور تامر الخرزاتي والدكتور ياسر منصور من أساتذة كلية العمارة بجامعة عين شمس ومحمد ثابت، فيما يرأس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية الدكتور محمود هاشم عبد القادر أستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس الجامعة الألمانية الأسبق (2002- 2017)، والخاصة على وسام الرئيس في العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

3- تستضيف الجامعات الأوروبية، لأول مرة جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم في استجابة واضحة لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاقد مع الجامعات الخمسين الأولى في العالم، وهو ما حدث لأول مرة داخل فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية.

4- تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة لندن والتي تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة ومنها 12 تخصصًا في الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الإدارية والتمويل وغيرها من العلوم الاجتماعية المقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمنصفة رقم 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية، وسبق أن حصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل.

5- تعاقدت الجامعة على 7 برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي وتطوير الويب والهاتف المحمول والواقع الافتراضي وتجربة المستخدم، وتمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

6- سيتم أيضًا منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن والمكون من عدد 6 كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية بيركبيك، والكلية الملكية في لندن، وكلية الملكة ماري، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وكلية لندن الجامعية و المصنفة الثامنة على العالم وحصل منها 30 عالمًا على جائزة نوبل.

7- تقدم الجامعات الأوروبية في مصر العديد من برامج الدراسات العليا في القانون، وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القوانين الدولية، بهدف إعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشاريع أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثة، وكذلك نشر الثقافة القانونية وتزويد سوق العمل المصري و أشخاص متخصصين من أجل تقديم الاستشارات القانونية للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب.

8- تقدم كذلك الجامعات الأوروبية برامج دراسات عليا متخصصة في مجال قانون الأعمال الدولي وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري وكلية لندن الجامعية.

9- وُضعت المقررات الدراسية بالجامعات الأوروبية في مصر من قبل أساتذة متخصصين عالميًا، بناء على أحدث الأبحاث الأكاديمية، ويضاف إلى ذلك حرص الجامعات الأوروبية على تقديم العديد من التسهيلات للدارسين بها من مكتبات إلكترونية تتيح الفرصة لتنمية وتطوير القدرات البحثية والعملية.

10- تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر جامعة وسط لانكشير والتي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الهندسي في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات (الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، وهندسة الميكاترونيكس والاجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات).. وسيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.