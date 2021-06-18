​​مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 220 ألف عداد كودي

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ مليون و48 ألف طلب، بإجمالي 2 مليون و40 ألف وحدة بهدف تقنين أوضاعها.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن إجمالي ما تم تركيبه بلغ 220 ألف عداد كودي حتى الآن، بينما ما تم إجراؤه من عدد المعاينات بلغ 580 ألف معاينة في نطاق كافة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.



وأكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستصدر تقريرًا إحصائيًا يتضمن رصد كل أسبوع بنسب تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية والتي يتم التقديم عليها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مشيرًا إلى أن التقرير يوضح أعداد العدادات التي تم الانتهاء من تركيبها كل أسبوع على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع في جميع أنحاء الجمهورية.

مضيفًا أنه تم مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي في نهاية يونيو 2021 الجاري، مشيرًا إلى أن تركيب العدادات يتم حسب أسبقية التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتقوم شركات التوزيع والهندسات التابعة لها بإجراء المعاينات للعقارات المطلوب تركيب عدادات لها تمهيدًا لحساب قيمة المقايسات المطلوبة من كل عقار حتى يقوم كل صاحب طلب بسدادها، ومن ثم تقوم شركات التوزيع بتركيب العدادات.