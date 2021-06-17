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دار الأوبرا تكشف حقيقة قتل قطة مهرجان (مستند)

11:26 م الخميس 17 يونيو 2021
دار الأوبرا تكشف حقيقة قتل قطة مهرجان (مستند)

دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

نفت مصادر مطلعة بدار الأوبرا المصرية، صحة ما تناقله وسائل التواصل الاجتماعي، حول قتل القطة المعروفة بـ"قطة المهرجان" هي وأولادها بالسم، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

وطالبت المصادر من يروجون لذلك بأن ينشروا صورة واحدة للقطة وهي مقتولة، مؤكدين أن هناك استهداف لدار الأوبرا وتشويه صورتها من خلال هذه القصة المختلقة.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "جاءتني شكوى بشأن كثرة عدد القطط في الأوبرا، فاتخذت الإجراءات القانونية المتبعة، وخاطبت إدارة الطب البيطري، وبالفعل أرسلوا لي خطاب بأنهم قاموا بتشكيل لجنة من أطباء الإدارة للتعامل مع المشكلة".

ولفت صابر إلى أنه تم فتح تحقيق بسبب هذا الموضوع، مؤكدًا أن أي عامل في دار الأوبرا يثبت تورطه في هذه القضية لن يتم التستر عليه ولن نقبل بأن يتم قتل أي حيوان.​

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دار الأوبرا المصرية قطة المهرجان قتل قطة

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