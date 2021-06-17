محمد سعيد محفوظ: الإعلام ساهم في صنع "النخبة الخادعة"

(مصراوي):

قال الدكتور محمد سعيد محفوظ، مستشار رئيس تحرير الأهرام ورئيس مؤسسة ميدياتوبيا، إن الإعلام ساهم في صنع النخبة الخادعة المصنوعة وهي نخبة "السوشيال ميديا"، وأوهمناهم أنهم استطاعوا التغيير وإسقاط نظام.

وأضاف خلال الجلسة الرابعة تحت عنوان "الإعلام وصناعة الوعي"، من مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي - تحديات اللحظة الراهنة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس: هذه النخبة تسببت كثيرًا بشكل سيء في الرأي العام.

وأكد: "هذه النخبة هل لديها ثقافة أو كفاءة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهل لديها قدرة تشكيل المواقف الشخصية، أو تغيير اتجاهات الجمهور، أو لديها قدرة على مواجهة اشتباكات الرأي، هل يمكن اتخاذها مثل أعلى، هل تصلح للتمثيل في قضية ما".

وأشار: "هناك المؤثرون الطبيعيون، وهم لديهم سمات تفضيلية لدى الجمهور المستهدف، لديه خبرة في مجال الانتشار، وهو لا يتصدى لملف غير متخصص فيه، ولديه مهارة ركوب التريند وصناعته، وهي نخبة مؤثرة وخطيرة ولديهم موهبة في حشد التفاعل، ومواجهة الهجوم العكسي".

وضرب محفوظ مثالًا بأحمد الغندور "الدحيح"، من أكثر المؤثرين في العالم، ما دفع قناة الجزيرة للتعاقد معاه في وقت سابق.

وذكر محفوظ: "بعد 2011 انهارت السلطة الأبوية ودكتاتورية الأبناء"، مضيفًا: "السوشيال ميديا عززت التوزيع غير العادل للفرص".

وأوضح: "علينا أن نجيب على سؤال هل المحتوى الناجح بالضرورة مؤثر أم لا".