عباس كامل ينقل رسالة من الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر

(أ ش أ):

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم الخميس، مدينة بنغازي الليبية.

ونقل كامل رسالة من الرئيس السيسي إلى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أشاد فيها الرئيس السيسي بجهود الجيش الليبي في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في البلاد.