الزراعة: إلقاء 3 ملايين زريعة بلطي في نهر النيل

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كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الهيئة ألقت 3 ملايين زريعة أسماك بلطي في نهر النيل، طبقًا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالي كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش والطوبارة.