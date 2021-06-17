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بتوجيهات الرئيس.. عباس كامل يزور ليبيا لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار

04:56 م الخميس 17 يونيو 2021
بتوجيهات الرئيس.. عباس كامل يزور ليبيا لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار

اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري

كتب- محمد سامي:

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الى العاصمة الليبية "طرابلس"، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا.
وحمل رئيس المخابرات رسالة من الرئيس السيسي تؤكد على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

عباس كامل جهاز المخابرات ليبيا الرئيس السيسي

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