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صور وفيديو.. تطور كبير في مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة

04:18 م الخميس 17 يونيو 2021
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كتب وتصوير- محمد نصار:

يجرى العمل على قدم وساق من قبل أجهزة محافظة القاهرة والشركات المنفذة من أجل الانتهاء من مشروع تطوير كورنيش النيل بوسط القاهرة تحت مسمى "ممشى أهل مصر".

ويرصد مصراوي بالصور والفيديو تطورات الأوضاع في مناطق العمل بمسار الممشى في المنطقة من بداية أبراج نايل سيتي وحتى كوبري 15 مايو وهي المرحلة الأولى من تطوير الكورنيش.

كما يجري العمل حاليا في المنطقتين الثانية والثالثة من مسار الممشى.

كورنيش القاهرة تطوير الكورنيش ممشى أهل مصر

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