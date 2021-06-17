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غدا.. بدء وصول رحلات إير كندا إلى مطار القاهرة

02:24 م الخميس 17 يونيو 2021
غدا.. بدء وصول رحلات إير كندا إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:


أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن شركة إير كندا ستبدأ في تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار القاهرة، غدا الجمعة، بين مدينة مونتريال والقاهرة، لتكون أولى الرحلات الجوية إلى القاهرة للشركة الكندية.

وأضافت المصادر: من المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مدينة مونتريال، صباح غد الجمعة، على متنها نحو 80 راكباً، سيتم إنهاء إجراءات جميعهم من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة المخصص لشركات رحلات تحالف ستار.

وبحسب المصادر، تجهز سلطات مطار القاهرة الدولي، استقبالا خاصا للرحلة الكندية داخل مهبط المطار، حيث سيتم تجهيز المطافئ استعدادا لرش المياه على جسم الطائرة، ضمن بروتوكول أول رحلة تهبط في مطار القاهرة لشركة إير كندا.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المرجح أن يكون السفير الكندي في مصر، في استقبال أول رحلة لشركة إير كايرو في مطار القاهرة الدولي، ويحضر مراسم بروتوكول الاستقبال.

ومن المقرر أن تسير شركة إير كايرو 3 رحلات أسبوعيا بشكل منتظم، بين مدينة مونتريال الكندية ومطار القاهرة الدولي، بشكل مبدئي، على أن تزيد الرحلات وفقا لمعدلات التشغيل والطلب.​

مطار القاهرة الدولي شركة إير كندا مونتريا الرحلات الجوية

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