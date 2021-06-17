بارتفاع 400 متر.. وزير الإسكان يشهد الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية



كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، ومسئولى شركة (cscec) الصينية المُنفذة للمشروع.

وخلال كلمته في الاحتفالية، قال الدكتور عاصم الجزار: اليوم، نحتفل ونوثق مراحل مختلفة لنمو وتطور الدولة المصرية، وتلك المراحل لنا فيها كثير من الشركاء، مؤكداً أنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم البدء فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، فى ربوع مصر المختلفة، مؤكداً أننا مستمرون بخطوات واثقة خلال الفترة المقبلة فى تحقيق نمو أكبر بقطاع الإسكان، والذى يعد قاطرة للاقتصاد المصري.

وأضاف وزير الإسكان، أننا نشهد اليوم ثمرة التعاون بين مصر والصين، حيث تمتد جذور التعاون بينهما إلى العديد من السنوات، وسيكون مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، علامة جديدة تُضاف إلى سجل البنائين المصريين، وتعاونهم مع الدول الشقيقة، لجلب وترسيخ التكنولوجيات الحديثة فى علوم البناء، وترجمة هذا التعاون إلى أشكال مستمرة من المشروعات التنموية فى ربوع الدولة المصرية.

وأوضح الوزير، أننا نشهد حالياً، معدلات نمو وتسارع في وتيرة البناء فى جمهورية مصر العربية بمختلف المشروعات، سواء التي تنفذها شركات المقاولات المصرية، أو التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الشقيقة، حيث اكتسب جميع العاملين فى القطاع نمطاً متسارعا في عملية التنمية والبناء.

كما تقدم الجزار، بالشكر العميق لدولة الصين الشعبية الشقيقة، ولشركة (cscec) الصينية، المنفذة للمشروع، واستشارى المشروع، ومقاولي الباطن العاملين بالمشروع، وفرق العمل الخاصة بالمشروع من وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه فى بداية الأسبوع المقبل، سنشهد تدشين مشروع جديد لتنفيذ عدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، بالتعاون مع شركة (cscec) الصينية، وسيكون هذا المشروع أيضا علامة فارقة فى عملية التنمية التى تشهدها الدولة المصرية، ولدينا فى الفترة المقبلة العديد من المناسبات للاحتفال بتطور ونمو العديد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه وبالتزامن مع تنفيذ الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، يتم تنفيذ أعمال الهيكل المعدني، وكذا أعمال التشطيبات الداخلية، مشيراً إلى قرب انتهاء أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، علما بأنه سيتم تسليم أحد الأبراج بداية العام المقبل 2022، على أن تتوالى تسليمات باقي الأبراج خلال العام نفسه.

وأكد الجزار، أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، وهو يحقق جودة الحياة، ويضاهى المشروعات المماثلة على مستوى العالم، حيث تضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال مدير شركة (cscec) الصينية، إننا نشهد اليوم هذه اللحظة التاريخية، لاكتمال الهيكل الخرساني لأطول برج فى أفريقيا، وهو نتاج للتعاون المشترك بين مصر والصين، حيث إن مصر هى أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وهي علاقات شراكة استراتيجية شاملة، وتتطور باستمرار.