وزير الإنتاج الحربي: نستهدف تأهيل 1000 مهندس وفق نظم التحول الرقمي

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة، وذلك في إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وممثلها المصري شركة "IKEN" للتكنولوجيا الرقمية.



وصرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة انتقال الصناعة المصرية للعمل وفق نظم التحول الرقمي، مضيفاً أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركتيّ "جنرال إليكتريك ديجيتال" و"IKEN" بهدف بناء قدرات التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال تأهيل مهندسي الإنتاج الحربي، وشباب المهندسين على مستوى الجمهورية في مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.



وأشار الوزير إلى أن ما تم من تدريب لعدد من مهندسي الإنتاج الحربي يعد مرحلة أولى تجريبية من المبادرة لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة في تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافي أي تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقي المبادرة التي تستهدف تدريب 1000 مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل والمدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلاً، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.



وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والموارد المتاحة تم تدريب مهندسي الإنتاج الحربي المختارين داخل معامل قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، مشيراً إلى أنه في ضوء نجاح تنفيذ البرنامجين التدريبيين لهم ستطلق الوزارة المبادرة وتعلن عن إمكانية التسجيل والشروط قريباً، مضيفاً أنه من المقرر أن يشمل التدريب كافة الجهات التي تمثل البيئة الصناعية المصرية سواء حكومية مثل وزارات (قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، الاتصالات) أو القطاع الخاص، ويمثله اتحاد الصناعات المصري، وسيحصل المتدرب في نهاية التدريب علي شهادة معتمدة من شركة جنرال إلكتريك المسؤولة عن تقديم المحتوى العلمي".



وأوضح بكر أن تقديم ذات التدريب بشركة جنرال إلكتريك تبلغ تكلفته 3000 دولار، ولكن تم الاتفاق على أن يُقدم التدريب مجاناً للمتدربين الألف المشاركين في المبادرة، والذين ستتحمل وزارة الإنتاج الحربي تكلفة تدريبهم بالكامل.​