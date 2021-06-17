Masrawy logo white

رئيس جهاز العبور الجديدة: جارٍ إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص سيارات بالمدينة

12:39 م الخميس 17 يونيو 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص للمركبات، تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ 2600 فدان بحي الكرامة على مساحة 7 أفدنة، وذلك في إطار الدور التنموي لجهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير كافة الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن وحدة المرور تتكون من (مدرسة قيادة - وحدة فحص فني - مبنى إداري - ورش ومحطة وقود)، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لتحقيق الاستفادة لسكان المدينة.

وأكد المهندس أحمد علي، مواصلة الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، لاسيما بالمناطق السكنية، بجانب دفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة.​

محطة فحص سيارات جهاز العبور الجديدة وزارة الداخلية إنشاء وحدة مرور المشروعات القومية

الخبر التالى:

الأعلى بإفريقيا.. الإسكان: انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية - فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد أيام.. الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الصيف جغرافيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا