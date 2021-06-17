رئيس جهاز العبور الجديدة: جارٍ إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص سيارات بالمدينة

الأعلى بإفريقيا.. الإسكان: انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني في

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص للمركبات، تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ 2600 فدان بحي الكرامة على مساحة 7 أفدنة، وذلك في إطار الدور التنموي لجهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير كافة الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن وحدة المرور تتكون من (مدرسة قيادة - وحدة فحص فني - مبنى إداري - ورش ومحطة وقود)، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لتحقيق الاستفادة لسكان المدينة.

وأكد المهندس أحمد علي، مواصلة الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، لاسيما بالمناطق السكنية، بجانب دفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة.​