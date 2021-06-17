غلق وتشميع 21 محلا تجاريا ووحدات سكنية بمدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة لضبط المخالفات بالحي المتميز ومشروع دار مصر بالمدينة، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع لمحال ووحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط والعمل بدون ترخيص، وذلك بقيادة مسئولي الشرطة، وبمشاركة مسؤولي إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

وأشار مندور، إلى أنه تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مضيفاً أنه سيتم استكمال الحملات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وطالب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني المدينة، بعدم مخالفة القانون والالتزام بالغرض المخصص للوحدات السكنية والمحال التجارية وشروط التعاقد.​