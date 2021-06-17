غدا.. وصول جثمان مصري توفي في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول جثمان الشاب المصري المتوفى "إسماعيل.م.ل" الذي لقي حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة كارماتي بمحافظة الكومو بميلانو، غدا الجمعة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الجثمان على رحلة مصر للطيران التي تقلع من مطار مالبينسا بميلانو في 6:50 من مساء بعد غد الجمعة وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة 11 مساءً.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدى صاحب العمل، تقديم واجب العزاء لشقيق المتوفي.

وقال الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إن الشاب المتوفى في الحادث من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ويقوم المكتب حاليا بمتابعة مستحقاته ، فضلا عن البحث عن ملفه التأميني لدى هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس) .

وقدم الملحق العمالي بميلانو، واجب العزاء باسم وزير القوى العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفي، كما تم إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن المكتب دائما في خدمتهم.