تطبق غدا.. ضوابط جديدة لدخول المطارات المصرية لمواجهة كورونا

كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركات الطيران اعتبارا من غد الجمعة، العمل بالضوابط الجديدة لدخول المسافرين القادمين من الخارج للمطارات المصرية، والخاصة بقبول تحاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الإدارة العامة للحجر الصحي، أكدت على أنه سيتم اعتماد رمز الاستجابة السريع «QR CODE» بالنسبة لتحاليل PCR، وذلك بدلا من ختم المعمل على جميع القادمين من الخارج، سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم، بعد التأكد من جهة إصدار التحليل، وأنه لن يقبل تحليل بدون رمز الاستجابة السريع، وذلك اعتبارا من الدقيقة الأولى من صباح غدا الجمعة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، والخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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