غدا.. قطع المياه عن 8 مناطق كبرى بالجيزة بسبب أعمال المترو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام – كوم بكار - عزبة جبريل – منشية البكاري – غطاطي – فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية – الهرم ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية) وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 18-6-2021 حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 19-6-2021.

يأتي ذلك بسبب أعمال خط مياه الشرب قطر 1000 مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف الكبير بالمرحلة الأولى للخط الرابع.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.