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بعد أيام.. الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الصيف جغرافيا

10:55 ص الخميس 17 يونيو 2021
بعد أيام.. الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الصيف جغرافيا

موجة حارة

كتب- محمد نصار:


أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن البداية الجغرافية والرسمية لفصل الصيف والتي توافق يوم 21 يونيو الجاري.

وأوضحت شاكر، في تصريحات، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها خلال هذا الوقت من العام.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة من 32 إلى 33 درجة مئوية.

وأضافت: الطقس خلال هذه الأيام معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد، متوقعة استمرار حالة الطقس هذه لمدة أسبوع قادم.​

فصل الصيف إيمان شاكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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