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قناة المحور توقع عقدا مع محمد هنيدى لتقديم برنامجا على شاشتها

12:27 ص الخميس 17 يونيو 2021
قناة المحور توقع عقدا مع محمد هنيدى لتقديم برنامجا على شاشتها

قناة المحور توقع عقدا مع محمد هنيدى لتقديم برنامجا

مصراوي

أعلنت قناة المحور، توقيع عقد مع الفنان محمد هنيدى لتقديم برنامج على شاشتها، على أن يتم التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتعد ههذ هي المرة الأولى للفنان محمد هنيدى فى تقديم برنامج تليفزيوني.

وأوضحت قناة المحور في بيان لها، أنها تشهد تطورا على كافة المستويات منذ انطلاقتها، فى أعقاب انتقال ملكيتها و تحديث إدارتها والتى بدأت من أبريل الماضى، بتغيير المحتوى الإعلامي.

قناة المحور محمد هنيدى برنامج تليفزيوني

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