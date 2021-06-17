قناة المحور توقع عقدا مع محمد هنيدى لتقديم برنامجا على شاشتها

مصراوي

أعلنت قناة المحور، توقيع عقد مع الفنان محمد هنيدى لتقديم برنامج على شاشتها، على أن يتم التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتعد ههذ هي المرة الأولى للفنان محمد هنيدى فى تقديم برنامج تليفزيوني.

وأوضحت قناة المحور في بيان لها، أنها تشهد تطورا على كافة المستويات منذ انطلاقتها، فى أعقاب انتقال ملكيتها و تحديث إدارتها والتى بدأت من أبريل الماضى، بتغيير المحتوى الإعلامي.