القومي للترجمة يقدم تخفيضات تصل ٥٠٪؜ على إصداراته بمعرض بغداد الدولي

مصراوي

يشارك المركز القومي للترجمة، بمعرض بغداد الدولي للكتاب بمجموعة كبيرة من أهم إصداراته حيث يقدم تخفيضات تصل إلى 50% على جميع الإصدارات المشاركة بالمعرض.

من الإصدارات المشاركة بالمعرض: "موسوعة تاريخ السينما"، "تاريخ الموسيقى العربية"، "نظريات المسرح"، "تقنيات مونتاج السينما والفيديو"، "حواديت الأطفال والبيوت"، "العقل واللغة والمجتمع"، "الكنائس في مصر"، "الإنسان هو المقياس"، "الإعلام الأمريكي بعد العراق"، "مصر تحت حكم بونابرت"، "حياة مشاهير الفراعنة"، "رؤية تحليلية لاضطرابات الشرق الأوسط"، "حركة الإصلاح في التراث الإسلامي"، "الفراعنة المارقون"، "الروائيات العربيات المعاصرات"، "الخروج من الرأسمالية"، "مادة الحياة"،"فهم التلمود"، "دساتير العالم"، "الحجاب"، "الدين وتدهور السحر"، "مفهوم أوروبا المسيحية للإسلام"، "محاولة لفهم الأزمة الأمريكية الإيرانية"، "سيكولوجية التنميط"،"مشكلة الفيزياء"، "الدليل العملي للترجمة الأدبية"،"الموت والعالم الآخر في مصر القديمة"، "عن الحرب"، "رحلة إلى الحجاز ومصر"، "أفريقيا النيوليبرالية"، "النيل في العصر البريطاني"، "التحول الكبير"، "تاريخ مصر القديمة"، "الطفل في مصر القديمة"، "إعادة التفكير في الحداثة"، "النسوية وحقوق المرأة حول العالم "، "مدخل إلى فن القيادة"، "موسوعة البلاغة "،"العلم والفرضية"، "سيوف مقدسة"،"أفريقيا الحاضر والمستقبل"، "عالم الرياضيات العجيب"، "ناصر"، "فن كتابة الكوميديا السينمائية"، "الفنون التشكيلية في جمهورية مصر القديمة"، "السينما الإيرانية: تاريخ سياسي"، "كيف تحيا في رفاه"، "مائة عام من الأدب الروسي"، "هل انتهى القرن الأمريكي" و"الحداثة والإبهام".