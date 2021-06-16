وزيرة الثفافة تفتتح الدورة ال22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي- صور

مصراوي

انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة في دورته 22 بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وشهد حضور افتتاح المهرجان الذي أقيم على شاطئ البحر لأول مرة، العديد من الشخصيات السينمائية والفنية داخل مصر والوطن العربى وجماهير محافظة الإسماعيلية حيث التزم الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين بالمهرجان .

وتقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم فى خروج الدورة ٢٢ من عمر المهرجان للنور، وأثنت على إدارة المهرجان التى نجحت خلال فترة قصيرة من صدور قرار عودة النشاط على إنجاز المهمة وإقامة الفعاليات

وقالت إن مهرجان الإسماعيلية يعلن أن الأفلام القصيرة رحلة لكشف الحقائق وطرح القضايا للتغلب عليها، مشيرة إلى فخر مصر بأن تكون روسيا ضيف شرف لإقامة المهرجان.

وأضافت وزيرة الثقافة:"خلال هذه الدورة يترسخ الإيمان بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في دعم رسالة مصر على مدار التاريخ باعتبارها معبر للمحبة وجسر للتواصل بين شعوب العالم"



وقال عصام زكريا رئيس المهرجان، إنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت المهرجان إلا أننا وجدنا دعما كبيرا وإصرارا من وزيرة الثقافة على إقامة المهرجان الذى يعد من أهم واقدم المهرجانات السينمائية التى تهتم بالسينما التسجيلية.

وأكد أن مهرجان الاسماعيلية في هذه الدورة سيشهد عدد من الفعاليات المميزة التي تليق بكل من يهتم بخروجه بصورة مشرفة.



وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أن الإسماعيلية بلد البطولات والصمود، وهذا ما نشاهده في كل حدث هام تحتضنه ارض المحافظة، لافتا إلى أن أهمية هذه الدورة تأتي بعد إلغاء الدورة الماضية، بسبب تفشي كورونا لكن القائمين على المهرجان حملوا على عاتقهم مواجهه أي صعاب لنشر الثقافات وخلق جيل واعي بأهمية الفن علاوة على ذلك تحقيق أهداف تخدم المجتمع.

وقال محافظ الاسماعيلية، إن هذا المهرجان يخاطب شعوب العالم للرقي بالذوق العام وتنمية الوعي الثقافي.

وأشار إلى أن مهرجان الاسماعيلية أخذ جسور التواصل مع شعوب العالم وحقق أهداف سامية من أجل الارتقاء بالفن وتزامن هذه الدورة ذكرى ثورة 30 يونيو ليعيد إلى أذهاننا قوة وإرادة القيادة السياسية لمحاربة الإرهاب.

وشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي إبنة مدينة الإسماعيلية، وتسلمت درع التكريم ابنتها أميرة مختار التى تقدمت بالشكر لإدارة المهرجان مؤكدة أن روح والدتها سعيدة بهذا التكريم.

وأذيعت في حفل الافتتاح، أغنية أرض الحرية للفنان عماد كمال، كما تم عرض فيلم الافتتاح الفيلم السويسري "فرح" إخراج: جوليا بانتر والتى اعتذرت عن الحضور بسبب ظروف وباء كورونا والفيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة" حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.