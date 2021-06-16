تصريح جديد من رئيس "المحطات النووية حول اختبارات الوظائف الشاغرة

كتب-محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن سحب ملفات التقديم والكراسات للعمل بالهيئة وتقديمها لاحقًا في المدد المحددة بالإعلان رقم ١ و٢ لسنة ٢٠٢١، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك من يوم السبت إلى يوم الخميس، موضحًا أن أيام الجمعة تكون إجازة.

وأشار الوكيل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إلى أنه لا أولوية في التقديم، فمن تقدم اليوم الأول مثل المتقدم في آخر يوم من بيع وسحب كراسات التقدم للوظائف؛ لأن الاختبارات سوف تتم بنظام المنافسة والتصفية؛ وليس بأولوية التقديم.

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية أنه تقرر قصر المدة المخصصة للإعلان، والسابق الإعلان عنها، وهي ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان ١١/٦/ ٢٠٢١ على سحب الملفات فقط على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها اعتبارًا من 4/7/2021 وحتى 4/8/2021، عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوكيل أنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التي ترد قبل أو بعد المدد الموضحة، منوهًا بأنه سيتم إجراء ٤ اختبارات مميكنة، بالإضافة إلى اختبار المواجهة، على أن لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالي.

ونوه رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن لا تقل درجة النجاح الكلية لكل الإختبارات عن ٧٠%.

وشهد أمس اليوم الرابع لسحب ملفات التقديم للعمل بالهيئة إقبالًا كبيرًا من مختلف التخصصات والقادمين من محافظات الجمهورية.