غدًا.. "الجامعات الأوروبية" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بالعاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة - مصراوي:
ينظم مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر برئاسة أ.د. محمود هاشم عبدالقادر مؤتمرًا صحفيًّا -غدًا الخميس- بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستضيف مجلس أمناء الجامعات الأوروبية خلال المؤتمر، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و"كريستن برجر" سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.
ويبدأ المؤتمر في الساعة الثانية عشر -غدًا الخميس- بالمقر الرئيسي للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار المدينة الرياضية.
الخبر التالى:5 نصائح من الصحة لأسرة المصاب بكورونا خلال تقديم الطعام
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان