غدًا.. "الجامعات الأوروبية" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بالعاصمة الإدارية الجديدة



القاهرة - مصراوي:

ينظم مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر برئاسة أ.د. محمود هاشم عبدالقادر مؤتمرًا صحفيًّا -غدًا الخميس- بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستضيف مجلس أمناء الجامعات الأوروبية خلال المؤتمر، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و"كريستن برجر" سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.

ويبدأ المؤتمر في الساعة الثانية عشر -غدًا الخميس- بالمقر الرئيسي للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار المدينة الرياضية.