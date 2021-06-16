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غدًا.. "الجامعات الأوروبية" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بالعاصمة الإدارية الجديدة

10:51 م الأربعاء 16 يونيو 2021
غدًا.. "الجامعات الأوروبية" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجامعة البريطانية في مصر


القاهرة - مصراوي:
ينظم مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر برئاسة أ.د. محمود هاشم عبدالقادر مؤتمرًا صحفيًّا -غدًا الخميس- بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستضيف مجلس أمناء الجامعات الأوروبية خلال المؤتمر، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و"كريستن برجر" سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.

ويبدأ المؤتمر في الساعة الثانية عشر -غدًا الخميس- بالمقر الرئيسي للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار المدينة الرياضية.

الجامعات الأوروبية العاصمة الإدارية محمود هاشم

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