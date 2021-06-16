Masrawy logo white

وزير القوى العاملة: التحول التكنولوجي يتسبب في فقد العمالة المصرية

10:46 م الأربعاء 16 يونيو 2021
وزير القوى العاملة: التحول التكنولوجي يتسبب في فقد العمالة المصرية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مركز المعلومات بالوزارة اتفق مع وزارة الاتصالات لعقد 5 اتفاقيات لتدريب الشباب على وظائف المستقبل التي تكمن في الاتصالات والخاصة بتكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لفرص العمل المطلوبة في المستقبل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بحزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال" وذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

وقال الوزير، إن عقد الاتفاقيات لتدريب الشباب جاء عقب تفقده أحد مصانع السيارات، واكتشف أن المصنع في الماضي كان يمتلك حوالي 2000 عامل، وبعد التحول التكنولوجي أصبح المصنع لديه من 5 لـ 10 عمال فقط يديرون المصنع من خلال الكنترول روم الذي يسيطر على المصنع كله.

وتابع الوزير:"هذا يعني أن هناك تخلص من العامل تلقائي خلال السنوات المقبلة، وأن الوظائف الطبيعية تندثر، لذلك لم نتوقف وبدأنا في النظر لتدريب الشباب على وظائف المستقبل".

محمد سعفان القوى العاملة التحول التكنولوجي العمالة المصرية

الخبر التالى:

بروتوكول بين صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والبنك الزراعي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إيطاليا أول المتأهلين باليورو بثلاثية في شباك سويسرا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا