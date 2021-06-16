أمين الفلاحين بمستقبل وطن: زعيم الأغلبية داعم لقضايا العمال

مصراوي

رحب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، بمشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بورشة عمل "العمل والعمال"، الثلاثاء، وذلك فى ضوء ورش العمل التي للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

وأكد أن أمانة العمال والفلاحين بالحزب حصلت على الدعم والرعاية الكاملة من النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، من أجل أن يكون لها دور فعال على أرض الواقع، من أجل أن تكون قضايا العمال دائما على طاولة مناقشتها، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع، مشيرا إلى أن قضايا العمال في الماضي كانت دائما على طاولة مناقشات اتحاد عمال مصر، وأدائهم جيد، ولكن فى الفترة الأخيرة رأى الحزب أن يكون للأمانة دور فعال على أرض الواقع، وورشة عمل اليوم ترجمة لهذا الاهتمام بأن يتم مناقشة قضايا العمال والحوار بشأنه .

ولفت أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إلي أن وزير القوي العاملة محمد سعفان من أكثر القيادات التي تعمل على تسهيل عمل الأمانة ومساندة دورها وجميع القضايا التي يتم إثارتها معه، ونلقى الدعم والمساندة منه، مشيرا إلى أن الوزير أحد القيادات فى مؤسسات الدولة الداعمة لقطاع العمال والفلاحين.